Последние новости Самары за неделю 10-14 января 2022: эвакуация в школах и Самара в человеческом облике

В Самаре готовятся к новой волне коронавируса, в городе эвакуировали школы, а с помощью искусственного интеллекта показали Самару в человеческом облике

Первая в 2022-м году рабочая неделя в Самарской области выдалась богатой на события. Отправившись на работу после праздников, жители города столкнулись с тем, что трамваи не ходят по Галактионовской, а в школах города пришлось эвакуировать детей из-за сообщений о минировании. Представителя молодежного правительства оштрафовали за стрельбу во время празднования, а бывшего судью снова поймали за рулем в нетрезвом виде.

Мы собрали самые интересные и важные новости за прошедшую неделю.

В Самаре «минировали» школы

В Самаре 13 января во всех школах отменили занятия из-за сообщений о минировании. Всего эвакуировали 85 тысяч человек, большинство из которых – ученики. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, в сообщении о минировании говорилось, что некая «банда отморозков» заложила взрывчатые вещества более чем в 20 школах. Школы проверили, взрывчатых веществ в них не обнаружили. Аналогичные случаи произошли в нескольких городах России. Сейчас выясняется, кто мог рассылать сообщения.

«Я и моя банда отморозков заложили тротил»: как в Самаре «заминировали» более 20 школ утром 13 января (подробнее)

В Самарской области готовятся к новой волне коронавируса из-за штамма омикрон

В Самарской области готовятся к новой волне коронавируса, вызванной распространением штамма омикрон. Предполагается, что новый штамм будет распространятся значительно быстрее, основной удар придется на граждан старшего поколения и невакцинированнных. Сейчас в регионе продолжается подготовка к новой волне, отработаны методы диагностирования и лечения.

Самарская область готовится к взрывной волне коронавируса из-за омикрон-штамма (подробнее)

Бывшего судью снова поймали нетрезвым за рулем

В Самаре бывшего судью снова поймали пьяным за рулем. И если раньше он отказывался проходить медосвидетельствование, то теперь специалисты подтвердили, что он действительно употреблял алкоголь. За прошлое нарушение составлен протокол, материалы направлены в прокуратуру.

В Самаре снова поймали экс-судью, который вновь ехал нетрезвым (подробнее)

Как бы выглядела Самаре в человеческом облике

Художники с помощью искусственного интеллекта продемонстрировали, как был могли выглядеть города России в человеческом облике. Самару представили в виде голубоглазого мужчины с хитрым взглядом, который, вероятно, мог бы работать в научной сфере.

Нейросеть представила, как бы выглядела Самара в человеческом обличии (подробнее)

Завершено расследование убийства школьницы в Петра Дубраве

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского Антона Безчетвертева, которого подозревают в убийстве 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава. Девушка была убита в июле прошлого года. По словам полицейского, вечером он случайно сбил девушку, когда ехал на автомобиле. Она якобы стала кричать, и мужчина, испугавшись, ударил ее ножом. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО Нижегородской области.

Завершено расследование убийства 15-летней школьницы в Петра Дубраве (подробнее)

Крупный пожар произошел на мебельном производстве в Самаре

Вечером 11 января в Самаре в Зубчаниновке произошел крупный пожар на мебельном производстве. На месте происшествия дополнительно задействовали семь звеньев газодымозащитной службы и рукавный автомобиль. В горящем здании находились баллоны с газом, но пожарным удалось предотвратить взрыв. Во время пожара никто не пострадал.

В Самаре ликвидировали крупный пожар на мебельном производстве в поселке Зубчаниновка (подробнее)

Жители Самары возмутились, что их не предупредили об изменении схемы движения трамваев из-за строительства метро

В Самаре на участке улицы Галактионовской закрыли движение транспорта и пустили трамваи в объезд. Хотя в администрации города на своем сайте сообщали об ограничениях заранее, на остановках таких сообщений не было. В результате жители города ждали трамваи в местах, где он теперь ходить временно не будет. Горожане остались возмущены, что не было никаких объявлений об изменении схемы движения ни на остановках, ни в салонах трамваев.

В Самаре пассажиров не стали предупреждать об изменении маршрутов трамваев (подробнее)

В Южном городе появится памятник самолету МиГ-17

В новом микрорайоне Южный город, располагающемся вблизи Самары, установят памятник самолету МиГ-17. Ожидается, что открытие состоится в День России, 12 июня. Ранее памятник самолету находился на закрытой территории и был недоступен для большинства горожан. Кроме того, памятник находился в запущенном состоянии. Сейчас самолет находится на реставрации.

Памятник самолету МиГ-17 установят в Южном городе 12 июня 2022 года (подробнее)

В Самаре бывшего помощника депутата оштрафовали за стрельбу на улице

Штраф в 40 тысяч рублей назначили молодому человеку, который отпраздновал наступление нового года стрельбой из автомата. Соответствующий видеоролик парень разместил в своих соцсетях. После произошедшего у него забрали удостоверение помощника депутата и исключили из состава молодежного правительства Самарской области.

Экс-помощника депутата оштрафовали на 40 тысяч рублей за стрельбу на улице в Самаре (подробнее)