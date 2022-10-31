Что случилось в Самаре за выходные по состоянию на 31 октября 2022

Рассказываем, что произошло в Самаре за выходные

В Самаре показали, как идет строительство новой станции метро «Театральная», местные «Крылья Советов» сумели победить «Пари Нижний Новгород», отыгравшись в компенсированное время, а на полках магазинов уже появляются новогодние подарочные наборы. Рассказываем, что случилось в Самаре за прошедшие выходные по состоянию на 31 октября 2022.

Самарские «Крылья Советов» на домашнем стадионе «Солидарность Самара Арена» одержали победу над командой «Пари Нижний Новгород», забив дважды в компенсированное время. После матча главные тренеры команд подвели итоги встречи. Игру посетили мобилизованные военнослужащие.

Врачи сделали сложную операцию сызранскому космонавту Михаилу Корниенко. Серьезную травму он получил, неудачно прыгнув с парашютом. «Взял круглый купол, а он практически неуправляемый. Решил молодость вспомнить», - рассказал космонавт. Лечили его новосибирские медики.

В Тольятти мужчина и 10-летний мальчик бросали с балкона петарды в прохожих. На хулиганах в соцсетях пожаловались местные жители. Как выяснилось, петарды бросал мальчик, а поджигал их 45-летний мужчина, знакомый его матери. К счастью, никто из прохожих не пострадал.

Странное существо на стене старого дома напугало самарцев. Как писали в комментариях в соцсетях, это творчество современного самарского художника-граффитиста Клауса. Как оказалось, фигурки его авторства есть в разных частях города.

В Самаре начали рыть огромный котлован для строительства новой станции метро «Театральная». Что сейчас происходит на стройплощадке, показал самарский видеоблогер Евгений Щекин.

Жителя Самары освободили из украинского плена, он оказался в числе 50-ти человек, вернувшихся на родную землю. Военнослужащих доставят в Москву для лечения и реабилитации.

В самарских магазинах появляются сладкие новогодние подарки, их фотографиями жители региона делятся в соцсетях. На прилавках можно найти как классические наборы только с конфетами, так и с игрушками и канцтоварами.