Какой была самарская набережная 10 лет назад: орущие кафе, свинство и старый асфальт

Вечен споро о том, что лучше для променада - плитка или асфальт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июле 2011-го, ровно 10 лет назад, на второй очереди самарской набережной кипела работа. Выдающаяся городская достопримечательность в честь 160-летия губернии должна была радикально поменяться к середине сентября. Та масштабная реконструкция была не окончательной, но очень знаковой для Самары. Ведь все 90-е и “нулевые” набережная оставалась территорией самых противоречивых впечатлений. Потрескавшийся асфальт, неудобные пластиковые скамейки с рекламой производителя спиртных напитков, нелегальные шатровые кафе с дешевой мебелью, соревнующиеся в громкости трансляции шансона и попсы, множество нетрезвых пришельцев “со дна” с пятилитровыми баклажками жидкости янтарного цвета и сушеной рыбой, дефицит общественных туалетов. А еще по итогам 2011-го набережная Волги была названа самым криминогенным местом города.В общем, известный самарский променад был не лучшим маршрутом для семейных прогулок. Реконструкция 2011-го нравилась не всем. Что греха таить, “Комсомолка” тоже выражала опасения, что “наба” превратится в место для пенсионеров и толстосумов. Вспоминаем, как десять лет назад менялась набережная, и оставляем вам решать, к лучшему ли оказались перемены.

На фото "старой набережной" из 2009-го видны приметы своего времени - скамейки с рекламой и строящиеся вблизи друг друга временные кафе Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Реконструкция второй очереди набережной Волги стартовала 18 апреля 2011 года. Ее участок от ул. Осипенко до бассейна ЦСК ВВС был перекрыт ради замены асфальтового покрытия, кустов и деревьев, приведения в порядок газонов, починки освещения и прочих работ. Тогда же специалисты планировали оперативно расправиться с незаконно установленными кафе. Однако многие такие заведения до последнего цеплялись за жизнь, война с ними продолжалась годами.

Памятник Засекину появится здесь через несколько лет Фото: Архив "КП"

Некоторые скульптуры были на набережной уже в 2011-м, но после реконструкции они стали заметнее Фото: Архив "КП"

К 1 мая 2011 вторая очередь оказалась огорожена забором, но для прохода к пляжу оставили открытыми спуски по Первомайской, Полевой и Маяковского. В тот сезон “Комсомолка” устроила “народную инспекцию” и несколько раз за лето проверяла ход трансформаций. К 5 июля наше издание сообщало, что набережная обновлена почти наполовину. В частности писали, что участок от бассейна до Маяковского спуска был уже готов. Но, как оказалось, рано радовались. Ведь еще необходимо было восстановить и улучшить фонтан у бассейна ЦСК ВВС, и эта работа едва была закончена в срок. А вот второй фонтан, у Полевого спуска, в форме металлического цветка, так и не был запущен. К сентябрю по набережной уже можно было прогуляться, но впечатление портили стаи бродячих собак и замусоренность. Нарекания горожан вызывало и качество укладки плитки.

Еще за пару недель до открытия в сентябре 2011-го не вся плитка была уложена Фото: Архив "КП"

Самарцы не сразу избавились от привычки распивать напитки на набе Фото: Архив "КП"

Открытие обновленной второй набережной состоялось 25 сентября 2011 года. Но праздник получился, опять же, специфический. Во-первых, в этот день шел сильный дождь. Во-вторых, праздничный 160-метровый торт стал причиной нездорового ажиотажа и горожане буквально дрались за него. А еще не вполне привычные к запрету продажи алкоголя на “набе” самарцы искали и находили способ выпить. Вскоре после окончания битвы за угощения появился музыкальный хэдлайнером праздника - Иосиф Кобзон. Вопреки погоде Народный артист пел два часа и даже даже заставил местных чиновников исполнять фронтовые песни вместе с ним.

На открытии горожане сражались за куски юбилейного 160-метрового торта Фото: Архив "КП"

Иосиф Кобзон на празднике невозмутимо спел под проливным дождем Фото: Архив "КП"

Полная реконструкция набережной должна была занять три года и завершиться в 2013-м. Этот план был выполнен не полностью. Например, к этому времени удалось выгнать не всех недобросовестных рестораторов. А уж до участка возле стелы Ладья и вовсе добрались только к концу 2017-го. Стоит отметить, что в модернизации нуждалась не только территория, но и отношение горожан к ней. К сожалению, этот процесс не всегда поспевал за темпами благоустройства.

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