Последние новости в Самаре за прошедшую неделю 4-8 октября 2021

Собрали наиболее важные события, о которых за неделю писала "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самаре за прошедшую неделю снова отправили на удаленку учеников с 6 по 11 класс, выяснили, что первые жители на территории региона появились еще 100 тысяч лет назад, а самарская ракета доставила на орбиту Земли корабль с киноэкипажем.

Что еще интересного и важного случилось в городе за прошедшую неделю - в нашей подборке.

Самарских школьников снова перевели на дистанционное обучение. Коснулось это учеников 6-11 классов Самары, Тольятти и нескольких районов области. В ситуации, когда продолжается рост заболевших коронавирусом, старшие классы минимум две недели будут учиться дома.

Самарская ракета «Союз» доставила на орбиту корабль с киноэкипажем. В Самаре построили ракету «Союз-2.1а» и двигатели первой и второй ступени. На Международную космическую станцию прибыли актриса Юрия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.

Команда проведет на орбите 12 земных суток, работая над фильмом «Вызов».

Самарцы, как и пользователи во всем мире, на этой неделе столкнулись со сбоями в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. О сбое сообщали как жители города, так и представители США, Великобритании, Канады, Германии, Италии и других стран.

Кандидат исторических наук, ученый секретарь музея им. Алабина, доцент Самарского университета, археолог Дмитрий Сташенков уверен, что люди на территории современной Самары жили с самых древних времен каменного века. Находки археологов свидетельствуют, что обнаруженные орудия были сделаны приблизительно 100 тысяч лет назад.

Определен подрядчик, который займется строительством новой дороги, которая свяжет Московское и Северное шоссе в Крутых Ключах.

Планы о строительстве Северного шоссе звучат не первый год. Это дорога станет одной из главных для той части Крутых Ключей, которая располагается за железной дорогой. Соединение с Московским шоссе является важной частью проекта, поскольку позволит оптимизировать сообщение с дальней частью микрорайона.

Победителем торгов признана «Балтийская строительная компания – СПб», которая реконструировала улицу Ташкентскую в Самаре перед футбольным чемпионатом мира.

На строительство новой станции метро выделят 10,4 млрд рублей из федерального бюджета. На эти деньги хотят сделать станцию «Театральная», которая свяжет Безымянку с историческим центром города.

Проект несколько лет назад подготовили разработали в компании «Волгатрансстройпроект» по заказу регионального правительства.

Транспортно-пересадочный узел хотят построить на месте части торговых рядов Кировского рынка в Самаре. Начать строительные работы планируют уже в 2022 году.

Ожидается, что появится современный пересадочный комплекс, который сможет распределять по различным направлениям сразу несколько видов транспорта.

Также благодаря новой развязке планируют облегчить выезд с Кировского моста и Кинеля.

Останется и рынок, который осовременят, незаконные места торговли уберут, а добросовестные предприниматели смогут работать в здании вокзала, которое там появится.

Движение трамваев закрыли в Самаре на улице Ново-Садовой из-за ремонта транспортной развязки в районе «Современника». Ограничения введены по обоим направлениям от улицы XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной.

Ограничения будут действовать до 11 октября. Изменена схема движения ряда маршрутов трамваев. В частности, 22-й будет ездить через Дом печати, там же поедут 20-й трамвай и маршрут 20к. Как будут ездить другие трамваи, можно посмотреть в нашей новости.

Молодой игрок самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев оказался среди лучших в мировом футболе. В рейтинг, составленном британским изданием The Guardian, вошли молодые игроки 2004 года рождения. Пиняева включили в топ-60.

Также Пиняев успел сыграть в составе юношеской сборной страны на турнире в Хорватии. Игрок «Крыльев» провел на поле 75 минут, и, хотя матч закончился при счете 3:3, результативными действиями Пиняев не отметился.