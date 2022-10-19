В Самаре заработали светофоры на съезде с новой развязки на улице Ново-Садовая

Развязку открыли на год раньше запланированных сроков. Фото: Ольга НОВИКОВА

На новой двухуровневой развязке на пересечении улиц Ново-Садовая и Советской Армии начали устанавливать светофоры. Они уже заработали на съезде с новой развязки между ДК «Современник» и отелем «Ренессанс». Об этом очевидцы рассказали журналисту "КП-Самара".

— Автомобили, которые стоят на светофоре, пропускают водителей, выезжающих на Ново-Садовую с Советской Армии, — рассказывают очевидцы.

Напомним, рабочее движение на развязке открыли 14 октября 2022 года. Сделать это удалось на год раньше запланированных сроков. Утром 14 октября в начале путепровода со стороны ТЦ «Апельсин» выстроилась колонна ярких КАМАЗов, каждый из них был украшен флагами.

По сигналу они одновременно тронулись вперед, первыми проехав по новому мосту. После этого движение открыли и для остального транспорта. Так, около 12:00 по эстакаде уже проехали первые автомобили.

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