В суде Самары 22 мая началось второе заседание по делу об убийстве Тарховых

Накануне Екатерина Тархова признала вину в убийстве бабушки и дедушки Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

22 мая в Самарском областном суде началось второе заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. На скамье подсудимых находится их единственная внучка Екатерина, которая накануне признала вину в убийстве, а вот в надругательстве над телами вину отрицала. Второй подсудимой является 79-летняя Таисия Киселева, по версии следствия, она притворилась убитой к тому моменту Натальей Тарховой, чтобы продать ее автомобиль. Еще двое предполагаемых сообщников, Дмитрий и Светлана Метревели, сейчас находятся в международном розыске.

На суд 21 мая этапировали дочь Тарховых и мать Екатерины Людмилу, которая сейчас отбывает наказание за вымогательство. Людмила призналась, что ей неприятно находиться рядом с дочерью, а в какой-то момент не смогла сдержать слез.

Следствие на заседании озвучило свою версию убийства и его жуткие подробности. Предполагается, что Тарховых заставляли пить сильнодействующее вещество, а потом отравили. После смерти тела супругов расчленили, останки прокрутили через мясорубку, смешали с гречкой и выкинули в мусорку.

Людмила Тархова просила сделать заседание закрытым, но суд отказал. 22 мая начнут допрашивать свидетелей – их будет более 70 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал