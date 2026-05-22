На суде в Самаре раскрыли жуткие подробности убийства эск-мэра Тархова с женой

Главной подозреваемой является внучка Тарховых Екатерина, а потерпевшей - ее мать Людмила Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

22 мая в Самарском областном суде пройдет второе судебное заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самара Виктора Тархова и его жены Натальи. Главной подозреваемой является их единственная внучка Екатерина. На заседании 21 мая она признала вину в убийстве, а вот вину в надругательстве над телами отрицает. Ее также обвиняют в ряде других преступлений, в том числе в фальсификации документов и краже.

На первом заседании следствие озвучило свою версию убийства Тарховых и поделилось жуткими подробностями преступления. Следователи полагают, что сообщник Дмитрий Метревели привез Кате опасное вещество, которое добавили в медицинские капсулы и давали пожилым супругам Тарховым под видом лекарств. Их состояние ухудшалось с каждым днем, а когда супруги скончались, Метревели помог расчленить их тела. По версии следствия, потом Екатерина перевезла их останки в свою квартиру, пропустила их через мясорубку, смешала с гречкой и выкинула в мусорные контейнеры.

Потерпевшей по делу является дочь Тарховых и мать Екатерина Людмила. Ее этапировали в суд из колонии, где она отбывает наказание за вымогательство.

В убийстве Тарховых может быть замешана целая ОПГ из четырех человек. Предполагается, что организатором преступления может быть Светлана Метревели, тетя Дмитрия – они оба сейчас находятся в международном розыске. Четвертой обвиняемой является мать Светланы Метревели Таисия Киселева, по версии следствия, она помогла незаконно продать автомобиль Натальи Тарховой.

На заседании 21 мая Екатерине Тарховой продлили арест еще на полгода, а Таисии Киселевой на тот же срок продлили домашний арест. 22 мая суд продолжится, корреспондент «КП-Самара» будет работать на заседании и рассказывать о громком процессе. Подробности первого дня судебного разбирательства – по ссылке.

