ЧС муниципального характера ввели в Самаре из-за взрыва газа и пожара в доме

В результате происшествия погибли два человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре произошедшее в жилом доме № 20 на улице XXII Партсъезда признали чрезвычайной ситуацией муниципального характера после взрыва и пожара. Об этом сообщили в городской администрации.

«На заседании комиссии по ЧС, которое прошло в мэрии утром 15 июня, ситуация признана чрезвычайной муниципального характера», – рассказали в пресс-службе.

Дом находится под охраной полиции до окончания следственных действий. По предварительным данным, повреждены 32 квартиры, произошло обрушение перекрытий с 1-го по 3-й этажи во втором подъезде и с 1-го до 2-й – в первом подъезде.

Напомним, СК и прокуратура называют предварительной причиной ЧП хлопок бытового газа. В результате взрыва и пожара погибли два человека, пострадали 48 жителей двух подъездов. Людям, оставшимся без жилья, выделят квартиры из маневренного фонда. Работы по ликвидации последствий пожара ночью приостанавливали из-за угрозы обрушения дома. После ЧП заведено уголовное дело. Губернатор прокомментировал трагедию.

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