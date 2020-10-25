Чему удивлялась Самара Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Октябрь подходит к концу и мы решили вспомнить, что активнее всего читали и обсуждали наши читатели в этом месяце. Если что-то пропустили - ищите подробности на сайте kp.ru.

Одна из самых обсуждаемых тем октября - коронавирус. Число заболевших каждый день - выше 140 человек, при этом жители отмечают, что дождаться медицинской помощи не просто: в скорой очередь на дозвон, в коридорах больниц очереди. Даже для того, чтобы попасть в палату, нужно просидеть несколько часов. Власти говорят - да, врачей не хватает. На помощь призвали медиков-ординаторов и студентов старших курсов. Разбирались, что происходит в Самаре, как болеют ковидом горожане и что делать.

В начале октября в Самаре хоронили известного хирурга, который помог тысячам детишек. Благодаря Александру Мунину обрели здоровье почти 80 тысяч маленьких пациентов. До последнего он продолжал лечить их, сам уже сгорая от онкологии. Коллеги и пациенты сказали много добрых слов о враче.

Еще одна прогремевшая на всю страну тема: мамы юных балерин, учениц хореографического училища, забили тревогу. Они заявили, что учителя не предупредили их о выступлении на дне рождения дочки местного бизнесмена. Выступление было анонсировано как поездка на конкурс. Журналисты КП-Самара попытались без эмоций разобраться, кто виноват в случившемся, почему родители и педагоги не смогли договориться.

Полицейские продолжают разбираться с историей о семейном насилии в Зольном. Здесь женщина пожаловалась сестре на то, что муж ее бьет. В истории оказались замешаны и дети. У супруга - свой взгляд на историю. Наш корреспондент Александра Будаева следит за судебными разбирательствами, чтобы понять: кто прав, кто виноват и почему супруги не смогли договориться, чтобы жить мирно и воспитывать детей.

Новость, от которой мурашки по коже: в Самаре женщина родила ребенка дома, подумала, что он мертв и спрятала в пакет, который убрала в шкаф. Страшную находку обнаружила ее сестра. Выяснилось, что малыш жив. Теперь горе-мамочке придется ответить за свое поведение.

А в Тольятти в суд отправили дело уголовника, который встречался с 12-летней девочкой. Незадолго до знакомства с возлюбленной Максим вышел из колонии. Сама девочка - из неблагополучной семьи, поэтому никто не забеспокоился об ее отношениях со взрослым кавалером. Друзья Максима думали, что даме его сердца не меньше 16 лет. Но в ситуацию вмешалась двоюродная сестра девочки — Марина. Девушка узнала, что между ребенком и Максимом длительное время уже есть интимная близость, и написала заявление в правоохранительные органы. Теперь мужчине грозит уголовное наказание, девочка же планирует ждать возлюбленного из мест не столь отдаленных.

Власти города решили снести многоквартирный дом по адресу ул. Ставропольская, 224. Расселить собираются восемь квартир. Жильцам аварийного дома хотят подобрать новое жилье, либо же их выселят принудительно - квартиры не приватизированы.

Порадовала самарская актриса Лукерья Ильяшенко, которая попала в список 100 самых сексуальных девушек России. И дала возможность еще раз полюбоваться огненными фотографиями. Лукерья родом из Самары, но сейчас живет в Москве и участвует в различных проектах шоу-бизнеса.

О неравнодушных полицейских писала КП-Самара 11 октября. Сотрудники ДПС помогли мужчине довезти жену и сына-младенца до больницы. Супругу и ребенка тошнило, скорее всего они чем-то серьезно отравились. ДПС-ники помогли преодолеть пробку. И семью мужчины, обратившегося за помощью, успели спасти врачи.

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