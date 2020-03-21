2020-03-21T08:29:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре, последние новости на 21 марта 2020 года: в регионе девять больных, начались проверки на вокзале

Собрали самые честные последние новости о ситуации с коронавирусом в Самаре на утро 21 марта 2020 года, все, что известно на эту минуту [информация обновляется]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жители Самары сейчас должны соблюдать все меры безопасностиЖители Самары сейчас должны соблюдать все меры безопасностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Честная и точная информация - залог отсутствия паники. В противовес фейковым постам в социальных сетях, представляем самые полные последние новости про коронавирус в Самаре на 21 марта 2020 года. Все, что известно на это утро: количество заболевших, особенности ситуации в нашем регионе, итоги выступления губернатора - все в самых простых и понятных тезисах.

Девять человек с коронавирусом на данный момент находятся в больницах Самары и Тольятти. Количество заболевших коронавирусом в Самаре вчера выросло до двух человек, в автограде таких пациентов семь. Известно, что четверо из них сами выезжали за границу: в Испанию, Португалию, Францию, остальные заразились от первого заболевшего коронавирусом в Самаре - 22-летнего мужчины из Тольятти.

Самая актуальная информация о количестве заболевших коронавирусом, спросе на антисептики и продукты, а также ограничениях в связи с угрозой распространения опасной инфекции

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По информации минздрава региона, все больные чувствуют себя удовлетворительно. Житель Самары, который заразился после поездки в Португалию, признался, что у него была невысокая температура всего около 37 градусов. И он думал, что просто простудился. Но ответственно обратился к врачам.

2549 человек в Самарской области обследовано на коронавирус. Прямо сейчас под наблюдением находятся 1343 человека, это и те люди, которые контактировали с уже заболевшими. Все они находятся под наблюдением медиков.

14 дней карантина обязаны пройти все путешественники, вернувшиеся из неблагополучных стран. Им дадут больничный, также как и членам их семьи, проживающим вместе. Получить его можно автоматически и удаленно, также кто-то может прийти в больницу с паспортом человека.

1500 коек для инфицированных готово в регионе сейчас. В случае необходимости власти готовы мобилизовать и другие больницы.

1353 аппарата искусственной вентиляции легких прямо сейчас есть в больницах Самарской области. В скором времени купят еще 16.

Самарским медикам пообещали надбавку в 30% за работу с коронавирусными больными. Они получат ее уже в мартовских расчетках. Дмитрий Азаров поблагодарил врачей за работу на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

До 12 апреля будут на дистанционном обучении самарские школьники. Но с понедельника у них начнутся каникулы, согласно календарному плану. А вот через две недели продолжатся удаленные занятия, для них педагоги используют все возможности дистанционных программ.

Обработку трамваев и автобусов дезинфицирующими средствами проводят каждый день. Однако горожанам все же советуют быть осторожными, носить маски в общественном транспорте (их можно сделать самим), не трогать руками поручни и спинки кресел или же надевать перчатки, пользоваться картами, а не наличкой.

Заработал многоканальный телефон "горячей линии по коронавирусу" в Самарской области. Звонить можно круглосуточно, без перерыва по телефону 8 800 30 22 163. Все граждане, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны зарегистрироваться, сообщив о себе все данные.

В рабочие дни нужно обращаться по телефонам:

г. Тольятти – 8 (8482) 98-88-87,

г. Сызрань – 8 (8464) 90-00-01,

г. Новокуйбышевск – 8 (8463) 59-59-58.

В Самаре работают телефоны:

8 (846) 307-77-78,

8 (846) 307-77-77.

Говорят, дефицита продуктов в магазинах нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Говорят, дефицита продуктов в магазинах нетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре достаточно продуктов в магазинах. Из-за ажиотажного спроса продавцы просто не успевали выкладывать товар на полки. Тем не менее, стоит остановиться и реально оценить свои возможности: крупы, как и все остальное, имеет свойство портиться. Также губернатор, который лично провел проверку, рассказал, что цены не растут, в магазинах по-прежнему есть акции и скидки. Особенно следить за порядочностью маркетологов будет ФАС и министерство промышленности.

В Самарской области начнут производить марлевые маски (50 000 в месяц), а также антисептики - их смогут делать на самарской фабрике "Весна". Дмитрий Азаров поручил максимально быстро выдать предприятию лицензии на производство этого вида продукции.

В Самаре действует режим ограничительных мероприятий. Нельзя собираться компаниями больше 50 человек, отменены массовые мероприятия, концерты, не работают театры, библиотеки, цирк и зоопарк.

В Самарской области с понедельника 17 марта действует режим повышенной готовности. Работает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Теперь на наличие температуры проверяют не только пассажиров международных рейсов. Дмитрий Азарво поручил проводить проверку и тех, кто прилетел внутренними рейсами, потому что информация из аэропортов, где они пересекли границу, приходит с опозданием. Такие же проверки губернатор поручил проводить в аэропорту.

Хроника борьбы с коронавирусом в Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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