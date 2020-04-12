Пустые храмы и поцелуй икон на расстоянии: как Самара отметила Вербное воскресенье во время коронавируса

12 апреля православные самарцы отмечают большой праздник – Вербное воскресенье, предваряющее Страстную неделю. Обычно в этот день все городские храмы переполнены прихожанами, а многие самарцы традиционно отправляются на кладбища, чтобы отдать дань памяти умершим родственникам. Однако в этом году пандемия коронавируса COVID-19 внесла свои коррективы в повестку дня.

В церквях Самары продолжаются все службы, пусть и без прихожанФото: Светлана МАКОВЕЕВА

О том, что большинство служб сейчас проходит без участия прихожан, стало известно уже более недели назад. Однако официально церкви не были закрыты – самарцам просто настоятельно советовали молиться дома. Но богослужения продолжались, и всегда находились те, кто проигнорировав рекомендации приходил в храм лично.

Главный санитарный врач Самарской области рекомендовал ограничить проведение массовых богослуженийФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне Вербного воскресенья, в субботу 11 апреля, главный санитарный врач по Самарской области подписал постановление, в котором официально не рекомендовал конфессиям пускать прихожан в культовые здания (храмы, мечети, синагоги и т.д). Кроме того, служителям культа было предписано принять меры, чтобы не допустить проведения массовых религиозных обрядов.

Некоторые прихожане одели маски, но дистанцию в полтора метра соблюсти забылиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

И действительно, в это Вербное воскресенье храмы оказались практически пусты. Контраст был особенно рази тельным по сравнению с обычными для этого праздника переполненными церквями. Но часть прихожан, в основном пожилого возраста, проигнорировали все запреты и рекомендации и пришли на службу, вместо того, чтобы молиться дома.

Иконы целовали на расстоянии, а если кто-то в забывчивости к ним прикладывался - сразу же протиралиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хотя во время богослужения далеко не все прихожане соблюдали рекомендованную дистанцию в полтора метра, в целом меры санитарно-эпидемиологической безопасности в церквях постарались соблюсти.

- Народу было мало, в основном пожилые. Иконы не целовали, просто подходили, чмокали в воздухе и отходили, - рассказали очевидцы «КП-Самара». – Один мужик какой-то только поцеловал икону, так сразу выбежала женщина с тряпочкой и ее протерла

Покой прихожан охраняли стражи порядкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В остальном все богослужения в самарских церквях прошли в полном объеме. Покой прихожан охраняли полицейские и казаки – в некоторые моменты их было даже больше, чем посетителей храмов. Многие верующие приносили освятить веточки вербы.