Дмитрий Азаров рассказал, почему не сдавал тест на коронавирус

13 Апр 2020 2020-04-13T08:22:18+03:00

Губернатор Самарской области признался, что тест на коронавирус не делал и этому есть причина

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью «КП-Самара» рассказал о том, как в регионе борются с коронавирусом. Он отметил, что в правительстве в этот непростой период перевели на удаленную работу всех специалистов, которые могут справляться с задачами, не находясь на рабочем месте непосредственно. Губернатор же работает в режиме нон-стоп - он же возглавляет еще и оперативный штаб области по борьбе с инфекцией. Но сам Дмитрий Азаров тест на коронавирус не делал.

- Я тест не сдавал, эта процедура проводится только по назначению врача. Защищаюсь, как и многие люди, - чаще мою руки с мылом, дезинфицирую телефон и планшет. К сожалению, выполнять такие советы как «больше спать» и «меньше нервничать» не получается – ситуация действительно непростая, работаем буквально в режиме 24/7, - рассказал он.

Губернатор поблагодарил людей, которые выполняют меры, предписанные главным санитарным врачом. Ведь именно благодаря ответственности жителей получится пережить этот период с наименьшими потерями и как можно скорее приступить к обычной жизни.

Напомним, что режим самоизоляции в Самарской области продлили до 19 апреля. С 13 апреля работает большинство компаний в регионе, кроме фитнес-центров, ресторанов, развлекательных заведений. Открыться разрешили парикмахерским и салонам красоты, при условии дистанционной записи и приема клиентов ко времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU