2020-04-13T08:25:04+03:00
Общество

Самарцам рассказали, где бесплатно сдать тесты на коронавирус

Горожанам рассказали, где бесплатно сдать тесты на коронавирус
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Анализы проводят три самарских лабораторииАнализы проводят три самарских лаборатории
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Самарский Роспотребнадзор рассказал, где можно бесплатно сдать тест на коронавирус в Самаре. Сейчас это можно сделать по назначению лечащего врача в своей больнице: анализы берут медики, затем материал на тестирование направляют в одну из трех организаций: в Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области (сам Роспотребнадзор), в лабораторию СПИД-центра и Клиническую больницу РЖД-медицина.

Также три частные организации планируют начать брать эти анализы и сейчас ждут реактивов: это ООО «СКАЙЛАБ», ООО «Ситилаб», медицинский центр «Мать и дитя – ИДК». Не исключено, что здесь это можно будет сделать на платной основе без направления врача. Однако медики отмечают, что это не самое мудрое решение - тестироваться на коронавирус. Имеет смысл только с признаками ОРВИ. Иначе анализ не даст необходимой уверенности: вы сдаете мазок, через три дня приходит отрицательный результат. А вы уже заразились - если не соблюдали правила гигиены.

Кстати, на 12 апреля в Самаре провели уже более 13700 лабораторных исследований на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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