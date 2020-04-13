Дмитрий Азаров призвал контролировать приезжих из других регионов, чтобы они не привезли коронавирус

13 Апр 2020 2020-04-13T10:18:48+03:00

Гражданам, прибывающим из других регионов, также нужно соблюдать режим полной самоизоляции ФОТО: Правительство Самарской области

Сейчас контроль ведется по больше части за теми, кто прибывает из-за рубежа

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе. Одной из тем стала работа с прибывающими гражданами из других регионов на различных видах транспорта.

– Контроль здесь необходимо обеспечить. Сейчас мы в большей степени контролируем соблюдение режима теми, кто прибыл из-за рубежа, но необходимо усилить работу и по приезжающим из других регионов России, – сказал глава области.

Отметим, что сейчас приезжие из других регионов не получают больничный лист, а к врачам им рекомендуют обращаться только в случае появления признаков ОРВИ. Участники штаба уделили особое внимание 14-дневной самоизоляции граждан, прибывающих из других субъектов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU