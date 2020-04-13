Коронавирус в Самаре, последние новости на 13 апреля 2020 года: работающих стало больше, заболевших - тоже

Началась третья неделя самоизоляции из-за коронавируса в Самаре. На 13 апреля 2020 года число заболевших в Самарской области выросло и достигло 24 человек. В воскресенье стало известно сразу о тех инфицированных, один из которых находится в тяжелом состоянии с пневмонией. Правда, все трое заболевших – из Тольятти. Известно, что все «новенькие» не были в последнее время за границей. Двое из заболевших контактировали с ранее зараженными и их болезнь была обнаружена после того, как им сделали плановые тесты. А вот третьего инфицированного выявили, когда он угодил в больницу с тяжелой пневмонией. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, за его здоровье сражаются врачи.

У православных самарцев начинается Страстная неделя. Однако посещать храмы и богослужения им не рекомендуют. Такое постановление 11 апреля подписала главный санитарный врач Самарской области. С соответствующим призывом обратились к верующим и сами священнослужители. Например, вчера во время праздника Вербного воскресенья храмы были практически пусты.

Ограничено и посещение кладбищ. Они будут работать только для похорон. А вот поухаживать за могилками желающим придется попозже.

Самарские школьники продолжают учиться дистанционно. Пока известно, что такой режим учебы действует до конца недели, но некоторые учителя уже сообщили родителям, что осваивать знания по удаленке придется до 30 апреля.

С этой недели в Самаре возобновляют работу ЗАГСы и МФЦ, првда принимать здесь будут только по предварительной записи. Расширен список тех, кто сможет ходить на работу. Например, в Самаре снова откроются парикмахерские и салоны красоты, правда, принимать здесь также будут строго по записи.

Центры занятости населения Самары продолжают работать в условиях режима повышенной готовности. С 13 апреля можно встать на учет в качестве безработного по предварительной записи – ее можно оформить через интерактивный портал службы занятости Самарской области. Кроме того, по-прежнему можно встать на учет на биржу труда в электронном виде. Время работы центров занятости Самары продлено до 20:00.

В Самаре продолжают дезинфицировать не только дороги и общественные пространства, но и подъезды жилых домов. Правда, для этого жителям нередко приходится по нескольку раз жаловаться на свою управляющую компанию. Глава Самары Елена Лапушкина уже призвала руководителей городских районов незамедлительно реагировать на жалобы горожан.

Под медицинским наблюдением по коронавирусу в Самарской области на начало дня оставалось 2063 человека, 370 человек на днях отпущены домой. На прошедшие сутки было проведено 1198 тестов на коронавирус.