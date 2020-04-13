2020-04-13T11:01:10+03:00
Общество

Сомнительные анализы самарцев на коронавирус проверяют в Саратове

На данный момент в регионе 24 подтвержденных диагноза новой инфекции
Владислав КИРСАНОВ
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Под медицинским наблюдением в регионе остаются более 2 тысяч человекПод медицинским наблюдением в регионе остаются более 2 тысяч человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Роспотребнадзор по Самарской области рассказал, куда направляют сомнительные результаты анализов на коронавирус. Отметим, на данный момент в регионе 24 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 14 человек уже выздоровели.

– Сомнительные результаты тестирования, полученные на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», в установленном порядке отправляются для подтверждения в ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора в Саратове, – говорится в сообщении.

Отметим, что в регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 19 апреля. На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2063 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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