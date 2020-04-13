Врачи рассказали, как еще пять человек заболели коронавирусом в Самаре

13 Апр 2020 2020-04-13T11:18:38+03:00

Врачи уже готовы развернуть максимально активную деятельность по лечению пациентов с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не все пациенты с коронавирусом в Самаре вернулись из-за границы

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Стало известно, как заболели коронавирусом в Самаре еще пять пациентов. О них стало известно 13 апреля, из сообщения Роспотребнадзора. Подробностями поделились медики. Оказалось, что четыре человека заболели в Самаре, один - в Волжском районе. Только двое вернулись из-за границы: из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

- Два пациента выявлены в круге контактных лиц. Также коронавирус нашли у одного больного с пневмонией, - отметили в оперативном штабе Самарской области.

Сейчас на лечении остаются 15 человек, 14 уже покинули больницу. Вчера стало известно, что один пациент в Тольятти находится в тяжелом состоянии.

Сейчас под медицинским наблюдением остаются 1738 человек. Закончили меднаблюдение за сутки 400 человек. В Самарской области для лечения больных готовы 1097 коек, из них 566 с кислородом и 353 реанимационных.

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ИСТОЧНИК KP.RU