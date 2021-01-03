Эти забавные животные2020 год и пандемия коронавируса наложили отпечаток на жизнь самарцев и братьев наших меньших. Так в приют «Зооспасение» этой весной попала молоденькая кошечка, которую хозяева плотно замотали в пакет и выкинули на помойку. Такое предательство сильно ударило по ее вере в людей – пушистая красавица долгое время старалась держаться ото всех подальше, за что и получила кличку «Самоизоляция». Друзьями ей стали еще два найденыша, попавших в приют примерно в то же время: котик Антивирус и кошечка Вакцина – вместе они помогают окружающим справиться не только с хандрой, но и победить разнообразные болячки.Как правильно бороться с трудностями этого года людям на собственном примере показывают и обитатели тайм-кафе «Лесная братва»: в этом году парочка енотов - Бэрри и Артиша – сыграли самую настоящую свадьбу. Им даже сделали паспорта, а на вопрос «Согласны ли вы?» еноты утвердительно ответили «Урр и курлык».Тем временем в Тольятти собака породы бордер-колли спасает детей-инвалидов. Айболита в собачьем обличье зовут Асей, она помогает детям с ДЦП и синдромом Дауна наладить контакт с миром и собственным телом. А в деревне ездовых собак «Серебро Севера» хаски по кличке Глуша и вовсе как будто взял на себя болезнь своего хозяина: абсолютно здоровый пес неожиданно умер, а его хозяин Сергей смог победить тяжелую болезнь. Так это или нет на самом деле, наука молчит, но люди уверились: нет пределов собачьей преданности, ради человека братья наши меньшие способы творить чудеса.Герои среди насЧудеса творить могут и сами люди: 11 ноября сотрудник ОМОНа на транспорте при самарском управлении Росгвардии Александр спешил домой – у них с женой была годовщина свадьбы. Вдруг он услышал крики и увидел стаю собак, которая окружила женщину с ребенком. Одна из собак вцепилась в ножку девочки, сидевшей в коляске, и пыталась вытащить ребенка оттуда на землю. Мужчина бросил пакеты, разогнал стаю, разъяренные псы отодрали рукав его куртки, но в конце, концов отступили, оставив людей очень испуганными, но почти невредимыми.21 декабря в 20 градусов мороза в Тольятти пропала из дома 84-летняя Галина Сычева. Двое суток волонтеры из «Лиза Алерт» колесили по городу, обследовали парки, заброшенные дома, подъезды жилых домов, развешивали объявления, разговаривали со случайными прохожими… Шансы найти бабушку живой таяли с каждым часом. Но в итоге случилось чудо. Даже два. Во-первых, оказалось, что бабушку приютили совершенно посторонние люди: они не смогли смотреть, как пожилой человек мерзнет на улице и не может объяснить, где живет. Во-вторых, жители дома, где бабушка нашла временное пристанище, увидели листовки волонтеров, опознали «потеряшку» и сообщили о ней на горячую линию. Так женщина вернулась домой к своим близким живая и здоровая.В помощи окружающих нуждаются не только старики, но и дети. В Тольятти пару лет назад появилось волонтерское объединение «Право на счастье». Случилось это осенью 2018 года, в одну из больниц попала маленькая девочка – истощенная, испуганная, с выбитыми зубками и синяками по всему телу. Женщины, у каждой из которой есть свои дети, поняли, что не могут жить спокойно, зная, жизнь малышки подвергается опасности. Девочку удалось спасти: ее забрали у матери, пролечили и нашли ей новую любящую семью. А горе-мамашу отдали под суд. Правда, там чуда не произошло, и женщина отделалась условным сроком.Истории с хорошим концом2020-й год при всех своих сложностях показал, что нужно верить в чудеса: так, в апреле в Самарской области неожиданно нашелся хаски Хабиб, который год назад потерялся из поселка Чернянка Белгородской области. Что было с собакой на протяжении долгих 12 месяцев, остается загадкой, но хозяева опознали в худом найденыше своего любимца.Прошедший год также исполнил желание подростка Ромы Денисова из Самарской области. Мальчик рос в неблагополучной семье, и когда его мать посадили, оказался в детдоме, а потом – в приемной семье, где, наконец, обрел настоящее счастье. Когда биологическая мать освободилась и предъявила права на сына, тот написал письмо президенту страны с просьбой не отдавать его обратно и позволить остаться там, где ему хорошо. Эта история наделала много шума, но завершилась счастливо для Ромы: он остался со своей приемной мамой и новой семьей.Решились в 2020 году и проблемы семьи Беловых: они удочерили двух девочек, а потом узнали, что должны выплатить долги их покойной биологической матери – около двух миллионов рублей. После публикаций в СМИ, вмешательства депутатов, прокуратуры и помощи меценатов денежные проблемы удалось решить и в новый, 2021-й год, семья вступила уже свободной от чужих долгов.Бонус: добро пожаловать в 2021-й!В Кошкинском районе дружба молоденького бычка и кошечки сотворила чудо: бычок, который при рождении сломал ножку, поправился благодаря своей пушистой подруге. Кошечка сначала приходила к нему попить молочка. Потом спала на больной ножке. А позже – звала друга гулять и разрабатывать больную конечность. Так необычная парочка стала знаменитой. Теперь, если кто захочет купить бычка Мишу, то отдадут его только с подружкой Мусей.Кстати, Миша предсказал жителям Самарской области денег и путешествий. Верен ли прогноз, покажет время.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Им даже паспорта сделали!»: в самарском кафе сыграли свадьбу два енота-полоскунаБэрри и Артиша уже успели стать родителями, а недавно узаконили свои отношения (подробности)Антивирус, Вакцина и Самоизоляция: в самарском приюте кошки получили новые имена в честь коронавирусной эпохиСамарские зоозащитники придумали безотказный способ бороться с депрессией и хандрой из-за коронавируса и самоизоляции (подробности)Доктор Пес: истории собак, которые спасают детей каждый деньВ пользе канистерапии убедились уже давно. 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