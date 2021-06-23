Вертолетная площадка в Самаре после реконструкции: какой она будет и когда откроется

Так Вертолетка выглядела 1 июня. Фото: instagram.com/azarov.life Фото: Инстаграм

В 2021 первые лица региона регулярно инспектировали ход восстановительных работ на одной из главных достопримечательностей города, поэтому рассказали и показали достаточно, чтобы понять, какой станет вертолетная площадка в Самаре после реконструкции.

Обновление Вертолетки в поселке Управленческий началось в 2020 году благодаря региональному проекту “СОдействие”. На первом этапе реконструкции были разобраны подпорные стенки, были спилены старые деревья и кустарники, и посажены новые. Также в то время появились опоры светильников, устройство тротуарной плитки и ступеней. На втором этапе был проложен трубопровод, а зеленые зоны получили систему автополива. Позже обновлены были прогулочные зоны и смотровые площадки, появились уголки, где можно отдохнуть и скрыться от дождя и солнца, а также детские игровые комплексы. Достопримечательность обрела новые подъездные пути и дополнительные парковочные места. При этом дизайн-проект реконструкции был ориентирован на сохранение ландшафта территории. На благоустройство было выделено 121 млн. руб. из областного бюджета, а одним из источников вдохновения для концепции преображения, стал московский парк “Зарядье”.

Достопримечательность изменилась кардинально. Фото: instagram.com/azarov.life Фото: Инстаграм

Теперь здесь есть, чем заняться детям. Фото: instagram.com/azarov.life Фото: Инстаграм

Изначально открытие обновленной Вертолетки было назначено на 1 сентября 2021 года, но в марте мэр Самары Елена Лапушкина заявила о более скором завершении работ и анонсировала новую дату открытия, 1 июля. С тех пор сроки не переносились. Градоначальница, как и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, регулярно инспектировали ход реконструкции, сопровождая свои визиты фотоотчетами. Благодаря им мы можем видеть, как менялась самарская достопримечательность в последние месяцы.

"На мой взгляд, многое получилось, но окончательный вердикт, конечно, вынесут жители и наши гости, которые здесь побывают. Еще есть над чем поработать. Важно, чтобы и представители бизнес-сообщества, которые владеют близлежащими объектами, откликнулись на призыв городских властей и тоже навели порядок", – говорил Дмитрий Азаров во время визита на площадку 21 июня.

Вертолетка в конце апреля. Фото: сайт администрации Самары

Вертолетная площадка 21 июня. Фото: instagram.com/azarov.life Фото: Инстаграм

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