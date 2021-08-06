Самара красивая: пять общественных пространств, которые привели в порядок в 2021-м

На Вертолетке теперь тихо только по утрам. Источник фото: samadm.ru

Благоустройство общественных территорий в Самаре не всегда идет по плану, но иногда так даже лучше. Например, еще в конце весны горожане выбирали ТОП-20 мест, которые нужно бы привести в порядок в 2022 году, но как минимум одно из них открылось обновленным уже летом 2021-го. «Комсомолка» вспомнила пять ремонтов публичных пространств в текущем сезоне, которые показывают, как и в какую сторону меняется город.

1 июля 2021 открылась для посещения обновленная вертолетная площадка в Управленческом, предлагающая один из лучших панорамных видов на Волгу, ее острова, Самару и Жигулевские ворота. Масштабный ремонт места, столь любимого горожанами и туристами, занял не один сезон, но был завершен за два месяца до изначально запланированной даты. «Вертолетка» получила новые прогулочные зоны и зоны отдыха, детские игровые комплексы, парковочные места, тротуары, ступени, свет, ограждения. Сохранился разве что ландштафт территории и тот самый вид, ради которого сюда приезжают. Правда с обновлением вертолетной площадки лавинообразно вырос поток посетителей, которых она принимает в выходные.

Дизайн сквера Аксаковых не всем нравится, но в оригинальности ему не отказать. Источник фото: samadm.ru

Работы в сквере Аксаковых на пересечении ул. Фрунзе и Красноармейской начались в 2020-м, и могли бы закончится раньше, но на месте реставрации были обнаружены археологические находки - фрагмент усадьбы XIX века, остов печи и эфес офицерской шашки. Срок открытия был перенесен на июль 2021. По состоянию на начало августа официального сообщения об окончании реконструкции еще не было, но сквер уже можно посетить. Локация отличается необычным дизайном территории и претендует на то, чтобы стать самарской достопримечательностью.

Еще весной в сквере Первых космонавтов не было даже намека на ремонт. Источник фото: samadm.ru

К 60-летию полета Юрия Гагарина в космос в Самаре установили девять тематических ландшафтных скульптур. Одна из таких досталась скверу Первых космонавтов. Но не только это обновление получила не самая известная в масштабах города, но важная для жителей района достопримечательность в начале ул. Гагарина. На 4,2 млн. руб. здесь капитально обновили фонтан и привели в порядок тротуар вокруг него. К середине лета сквер вернулся к обычной жизни.

Реконструкция сквера у Трех вязов состоялась вопреки тревогам градозащитников. Источник фото: samadm.ru

Благоустройство сквера Три вяза включало в себя замену бетонных столбов, установку урн и новых удобных лавок, а также замена плитки. Последнее заставило волноваться градозащитников — те обратили внимание, что оригинальное мощение из колотого камня в данном случае выполнялось по проекту известного самарского архитектора Вагана Каркарьяна. Тем более, что сквер обещали не трогать из-за прошлогоднего скандала. Первому замглавы города Владимиру Василенко пришлось объяснять, почему было принято такое решение. Стал ли сквер лучше - можно оценить с конца июля.

Территорию напротив "Звезды" не узнать уже сейчас. Источник фото: samadm.ru

К 1 сентября кардинально преобразится сквер у Памятника борцов революции рядом с Фабрикой-кухней. Если раньше это малоухоженное пространство едва ли привлекало внимание, то теперь на территории появятся цветы и кустарники, новое освещение, тротуар и 50-метровая лестница, на которой можно будет отдохнуть. А по соседству обустроят еще и Сад Баланса - совершенно новую локацию, в которой природные объекты будут соседствовать с напоминаниями о былом величии завода им. Масленникова. Ремонт сквера не в последнюю очередь связан с близящимся открытием филиала Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни.

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