Следующее заседание по делу об убистве Тарховых пройдет в Самаре 23 июня

В ходе второго заседания свидетели раскрыли новые подробности. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В пятницу, 22 мая, в Самарском областном суде прошло второе заседание по делу об убийстве экс-мэра города Викторе Тархове и его жены Натальи. На нем озвучили дату следующего заседание. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».

Судебный процесс продолжится 23 июня. Заседание начнется в 10:30. В ходе второго дня процесса свидетели раскрыли подробности о покупке бочек, где лежали убитые Тарховы, о загадке с ногой в гипсе, об арендованной квартире, где могли разделываться тела, а также о том, как сантехник доставал гречку из ванны после попыток внучки экс-мэра скрыть следы преступления.

Напомним, 21 мая в Самаре прошло первое заседание суда. На нем были раскрыты шокирующие подробности убийства, в том числе о ядовитых капсулах, – Тарховы умирали в мучениях. Екатерине Тарховой предъявлено восемь обвинений. Сама она полностью призналась в убийстве, но отрицает надругательство над телами. На суде присутствует ее мать Людмила, которая признавалась, что ей неприятно находиться рядом с дочерью.

