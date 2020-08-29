Что интересного произошло в Самаре? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последняя неделя лета в Самаре выдалась довольно необычной: уже в понедельник стартовал впервые такой длинный ВолгаФест - 2020, а к пятнице губернатор Дмитрий Азаров порадовал горожан открытием аттракционов: долгожданным и даже немного запоздавшим. Чему еще удивлялись и радовались самарцы на минувшей неделе, читайте в подборке главные новости Самары за неделю 24 - 28 августа. Рассказываем коротко о самом главном и интересном.

Новую высотку на берегу Волги прямо у Ладьи сняли на видео в понедельник. Ролик вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Многоэтажка вполне симпатичная, но на берегу она смотрится чужеродным элементом, который довольно серьезно портит вид, особенно с воды. Напомним, что против этой высотки самарцы писали петиции, власти даже пытались как-то разобраться в процессе, но застройщик продолжил спокойно возводить дом. Его должны сдать уже к концу года. Жители города боятся, как бы это здание не было первой ласточкой не слишком приятных перемен.

А что вы думаете о высотке у "Ладьи"? Обсудим здесь >>>

Минувшая неделя запомнилась и парочкой градостроительных скандалов и имущественных тяжб. Так Верховный суд поддержал министерство строительства региона в споре с засройщиком Контраст Плюс и в городе не будут строить высотку в районе улиц Пионерская, Галактионовская и Молодогвардейская. А вдова самарского олигарха Олега Дьяченко хочет забрать себе Kin-Up за долги. Нынешние владельцы не слишком "за", суды продолжаются.

Неприятные сюрпризы принес на этой неделе и коронавирус. Буквально до воскресенья он держал себя в руках и не слишком сильно бушевал. Однако в понедельник статистика будто сорвалась с цепи и скакнула вверх чуть ли не в два раза. Всю неделю число заболевших держится в районе 70-75. Горожане подозревают, что пришла вторая волна, власти говорят: мы просто стали делать больше тестов. А здесь мы составили топ районов, где больше всего болеют коронавирусом. Мы бы без масок здесь в магазин не ходили.

И еще одна не слишком приятная новость. Теперь, чтобы проверить клеща, которого вы сняли с себя или с другого человека, нужно заплатить чуть больше 600 рублей. Раньше проверка на энцефалит была бесплатной. Изменения вступили в силу с 1 августа. Теперь всем, кто хочет узнать, не грозит ли что-то его здоровью, придется раскошелиться.

В минувшие выходные стало известно о назначении нового генерального директора клуба "Крылья Советов". Им стал темная лошадка Евгений Калакуцкий. Он отметил, что у клуба глубокие проблемы, которые срочно нужно решать. А в конце гендир встретился с болельщиками клуба, как и обещал в первый же день. Он рассказал, на каком месте должна быть команда, что в ней нужно менять и поделился своими взглядами на ситуацию с футболистами, которые могут уйти. Например, болельщиков волновали планы Зиньковского. Здесь все подробности этой важной беседы>>>>

Важная информация появилась для родителей школьников. Им наконец-то рассказали, что ждет детей 1 сентября. Так, выяснилось, что линейки 1 сентября пройдут не для всех. На торжественную часть позовут только первоклашек и выпускников. На линейке одновременно смогут присутствовать не более трех "параллелей". Сами учителя и родители рассказали, что им уже известно о том, как будет организована учеба в школе. Есть несколько интересных фактов и важных вопросов >>>

Эта новость стала одной из самых читаемых, а само событие одним из самых ожидаемых. ТЦ "Амбар" на 29 августа запланировал фуд-фестиваль и пообещал бесплатно раздать 10 тысяч хот-догов. В общем-то, оказалось, что людям для счастья больше ничего и не нужно. Если хотите хот-дог, жмите сюда>>>

А еще в Самаре продолжается ВолгаФест. В течение всей недели на сцене около "Ладьи" в рамках проекта "5 закатов" проходили концерты и спектакли. Но главные события отложили на выходные 29 и 30 августа. Именно в эти дни будет работать фуд-зона, маркет, появятся все арт-объекты будет проходить лекторий, новые концерты и множество других событий, которые сделают жизнь на набережной совсем другой. Полная программа к вашим услугам>>>>

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