Тесты на коронавирус в Самаре: где пройти без направления врача, сколько стоит анализ

Многих самарцев, переживающих за свое здоровье, волнует вопрос, где сдать тест на коронавирус в Самаре без направления врача прямо сейчас. Оказывается, такие варианты уже есть. Их не так уж много. Также остается возможность сдать тест на коронавирус бесплатно, если это прописал врач.

Бесплатно, но по направлению

По направлению врача и бесплатно данный анализ в Самаре делают в трех лабораториях:

– ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;

– ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД»;

– ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-Медицина».

Материал для анализа в лаборатории попадает из поликлиник города. По собственной инициативе пройти тестирование здесь не получится.

– У нас могут пройти тестирование только пациенты, прикрепленные к нашему учреждению и только в случае необходимости, – пояснили в Клинической больнице «РЖД-Медицина».

В лаборатории Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД ситуация та же, сюда приходит биоматериал из городских поликлиник.

– У нас проводится скрининговое исследование биоматериала на выявление новой коронавирусной инфекции пациентов без признаков ОРВИ и гриппа, не контактировавших с больными COVID-19. Это граждане старше 60-ти лет, пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины, медицинские работники, имеющие риск заразиться на рабочих местах, – рассказали в пресс-службе центра профилактики и борьбы со СПИД. – При необходимости лаборатория способна обрабатывать до 900 проб биоматериала в сутки.

Чтобы лаборатория успешно работала, все сотрудники, задействованные в постановке анализов на выявление COVID-19, прошли обучение в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

По данным Роспотребнадзора, анализы в ближайшее время планируют проводить и частные лаборатории: ООО «СКАЙЛАБ», ООО «Ситилаб», медицинский центр «Мать и дитя — ИДК».

Как рассказали в ООО «СКАЙЛАБ», сдать анализы у них самостоятельно не получится. Биоматериалы также будут присылать поликлиники. Медицинский центр «Мать и дитя — ИДК» пока не подтвердил информацию о проведении в их лаборатории данного анализа. А вот ООО «Ситилаб» не только проводит исследование у себя, но и предлагает желающим пройти тестирование, разумеется, не безвозмездно.

Тест на коронавирус в Самаре за деньги без направления

Пройти тестирование на коронавирус в Самаре «Ситилаб» приглашает с 10 апреля. Исследование проводят только в медицинском центре по адресу: проспект Масленникова,17. Чтобы пройти тестирование, необходимо заранее записаться по телефону 8 (800) 100-363-0. Заявки принимают круглосуточно. А вот сама лаборатория работает с понедельника по субботу с 8:00 до 14:00. Самарцев ждут строго по записи в назначенное время. Обязательно с паспортом, в защитной маске и одноразовых перчатках. И только без симптомов ОРВИ.

Стоимость услуг – 1890 рублей. В стоимость входят: исследование – 1200 рублей и взятие биоматериала – 690 рублей. Результаты будут готовы в течение двух рабочих дней, их пришлют на электронную почту.

– Обращаться нужно натощак – за три часа до сдачи этого анализа не есть, не пить, не полоскать рот, не чистить зубы, не орошать полость рта лекарственными препаратами. За 24 часа до сдачи нужно исключить прием всех видов местных форм лекарственных препаратов. Анализ следует сдавать до начала противовирусного лечения, – рассказали о подготовке к тестированию в «Ситилаб». – Если результаты будут сомнительные или положительные, в течение двух часов мы отправим данные в лабораторию Роспотребнадзора.

На прием каждого пациента отводится строго 15 минут. В случае опоздания необходимо сообщить об этом по телефону 8 (800) 100-363-0 и перенести запись.

С 14 апреля тестирование на коронавирус можно будет также пройти в медицинском центре «Радуга».

– На тестирование необходимо записаться по телефону. Вы можете или сами приехать к нам в центр по адресу: улица Ново-Садовая, 139, или мы можем приехать к вам на дом. Направление врача для тестирования не нужно. Анализ не бесплатный. Стоимость услуги – 2500 рублей, если сдавать в клинике, и 3500 – на дому, – рассказали в колл-центре медцентра «Радуга». – Тестирование на коронавирус проводится при взятии мазка с миндалин. Результаты будут известны в течение трех рабочих дней.

В каждой лаборатории отметили, что при обнаружении у себя симптомов ОРВИ важно оставаться дома и позвонить на горячую линию Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.