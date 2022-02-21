Встретились с убийцей дочери лицом к лицу: в Самаре состоялось первое слушание по делу полицейского, насмерть забившего школьницу ножом

В Самарском областном суде начали судить бывшего полицейского, который зверски убил школьницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 21 февраля 2022 года, в Самарском областном суде состоялось первое заседание по делу об убийстве 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава. На скамье подсудимых оказался подполковник полиции Антон Безчетвертев. Ранее он признался, что сбил подростка на машине, а когда та стала кричать, он испугался и схватился за нож. Позже на теле молодой девушки насчитали не менее пяти ножевых ран.

Подозреваемого в убийстве нашли практически сразу – нашлись свидетели, которые запомнили номер и марку автомобиля. «Тойота Рав4» принадлежала 68-летнему местному жителю, который рассказал, что несколько лет назад он отдал автомобиль своему зятю – супругу дочери 42-летнему Антону. Так, полицейские вышли на след настоящего убийцы.

Девушке было всего 15 лет Фото: СОЦСЕТИ

Подполковник Безчетвертев лишился звания - в день ареста его уволили из органов внутренних дел. 31 июля 2021 года подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Антон Безчетвертев вину признал частично и отказался давать показания. На суде, когда у него спросили о его семье, мужчина не смог сдержать слез. Позже стало известно, что после зверского убийства школьницы, жена Антона Безчетверчева подала на развод и забрала троих сыновей.

Во время ареста летом 2021 года Безчетвертев плакал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце августа бывшего полицейского этапировали в Нижний Новгород, а впоследствии в СИЗО №4 в Москве. Безчетвертева необходимо было увезти из Самарской области, чтобы расследование велось объективно. До убийства подполковник возглавлял уголовный розыск Советского района Самары.

На первом заседании побывал журналист «КП-Самара». Адвокат Безчетвертева подал ходатайство о переносе заседания на некоторое время. Причиной он назвал то, что он не видел своего подзащитного, так как тот был за пределами Самарской области, а вследствие чего не смог лично обсудить с ним некоторые вопросы по делу. Во время заседания судья Грибова дала 15 минут перерыва, но адвокат не смог сохранить конфиденциальность разговора с Безчетвертевым, так как в зале суда присутствовали родственники погибшей девочки и представители СМИ.

- Я записался на встречу с моим подзащитным Антоном Безчествертевым на четверг, 24 февраля. Прошу перенести заседание на некоторое время, - ходатайствовал адвокат Безчетвертева.

Адвокат Безчетвертева попросил отложить заседание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гособвинение и родственники погибшей согласились отложить слушание на неделю. Следующее заседание было назначено на 1 марта 2022 года.

Мы поговорили с родственниками погибшей школьницы. Отец Дмитрий и родственники девушки первый раз, лицом к лицу, встретились с убийцей.

Вдовец, который похоронил еще и единственную дочь, не стал показывать эмоций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Никаких эмоций. Он даже ненависти недостоин, - сказал Дмитрий, который уже являлся вдовцом, а полгода назад потерял и единственную дочь.

Родственники в первый раз увидели убийцу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родственники уверены, что Антон Безчетвертев маньяк, и на его счету может быть много подобных жертв. По их словам, он не был знаком со школьницей, но совершил настолько жестокое убийство, будто уже раньше это делал.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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