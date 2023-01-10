Таких лютых морозов не было с 1940 года: Самарская область «остыла» до -40 градусов

Аномальные морозы сковали регион в начале января 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сильные морозы продолжают испытывать на прочность жителей Самарской области. В ночь на вторник, 10 января 2023 года, температура воздуха в регионе опустилась до -40 градусов. По словам начальника Гидрометцентра Приволжского УГМС Людмилы Ануровой, таких морозов не было с 1940-х годов.

— На территории Самарской области такая аномально низкая температура воздуха последний раз фиксировалась в ночь на 10 января 1940 года. В Алексеевском районе было минус 41,7 градуса, в Безенчукском — минус 43, а в Клявлинском — минус 39. В последующие годы более низких температур не было, — отметила Людмила Анурова.

В Старой Бинарадке термометр показал сегодня -40 градусов / Фото: samara.dtp.official

По словам жителей Самарской области, ночью столбик термометра опустился до -40 градусов в Кинеле, в Борском, в Кинель-Черкассах. Машины там вообще не заводятся. Страдает от морозов и другая техника. Читали «КП-Самара» поделились, что даже в пекарне еле-еле разожгли печку.

В Усть-Кинельском температура воздуха опустилась ниже -35 градусов / Фото: Галина Гниломедова / Подслушано Самара

Жуткий мороз 10 января 2023 года побил сразу три рекорда. Экстремально низкие температуры воздуха зафиксировали в Кинель-Черкассах — минус 38,5 градусов, в Аглосе — минус 32,1 градуса и в Тольятти — минус 32,5. Перекрыты показатели 1997, 2008 и 1987 годов соответственно.

В Курумоче в 7 утра автомобилисты зафиксировали температуру в -39 градусов / Фото: samara.dtp.official

Напомним, из-за сильных морозов школьникам продлили дистанционку. Они будут учиться на дому и во вторник, 10 января 2023 года. На улицу сегодня решили не выходить и многие взрослые. Кто-то специально взял на работе выходной, а у кого-то оказалось понимающее начальство.

— Хорошо, что у нас директор адекватный. Дома всех оставил. Я не представляю, как в такую холодину по улице ходить, — написала одна из жительниц Самары в соцсетях.

Были сегодня и те, кто все-таки вышел из дома и планировал отправится на работу, да лед не дал. В одном из дворов на улице Советской несколько машин попали в ледяной капкан. По словам местных жителей, вода там прибывала с 6 января 2023 года. Постепенно из-за мороза река стала замерзать. В итоге утром 10 января несколько авто вмерзли в лед.

Машины вмерзли в лед во дворе на улице Советской в Самаре Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На время заледенела и улица Ново-Садовая в районе Постникова оврага в Самаре. Вечером 9 января 2023 года там произошла коммунальная авария — специалисты выявили утечку на трубе диаметром 400 мм. Дорогу затопило так сильно, что общественный транспорт не мог там проехать. Кроме того, из-за сильного мороза проезжая часть быстро стала покрываться наледью. К 23:00 ресурсники откачали всю воду, а затем освободили участок ото льда в обе стороны. Сейчас движение автобусов там восстановлено.

В ледяной плен на Металлурге попали несколько авто Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам синоптиков, самарцам осталось продержаться еще чуть-чуть. Морозы постепенно начнут ослабевать с 11 января 2023 года. Холодный антициклон сместится в районы Казахстана. В ночь на среду в Самарской области ожидается -30...-35 градусов, днем — до -25, в ночь на четверг, 12 января 2023 года, будет -25...-30 градусов, днем уже -15...-20.

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