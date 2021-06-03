Как горит старая Самара: карта серьезных пожаров в центре города за последний год

Пожар на Арцыбушевской в ночь на 3 июня. Фото: ГУ МЧС по Самарской области Фото: СОЦСЕТИ

В ночь на 3 июня 2021 в центре Самары сгорело три расселенных дома: два соседних, на Арцыбушевской, 35 и Рабочей, 67, и дом буквально в квартале от них, на Вилоновской, 99. К сожалению, для нашего города труднообъяснимые возгорания старых зданий стали почти привычным. Мы решили посмотреть, какие именно постройки в историческом центре Самары серьезно пострадали или были уничтожены в результате пожаров за последний год. И отметили их на карте. Несколько происшествий небольшого масштаба, например, с возгоранием личных вещей, в этот список не включены.

1 марта 2021 горел двухэтажный дом на Самарской, 96, неподалеку от отеля Lotte. Пожар развернулся на площади 300 кв.м., эвакуированы были пять человек.

27 февраля на Куйбышева, 15 пламя объяло цокольный этаж частного дома. 83-летняя женщина, проживавшая в нем, получила отравление продуктами горения.

Пожар повышенной сложности 17 февраля 2021-го ликвидировали 73 человека - горели сараи, и под угрозой оказался двухэтажный жилой дом на Самарской, 180. К счастью, обошлось без пострадавших.

1 февраля огонь охватил 60 кв.м. в частном доме на ул. Буянова, 34. Однако сотрудникам МЧС удалось победить пожар очень оперативно — всего за 14 минут с момента поступления вызова.

4 декабря 2020 крупный пожар в двухэтажном доме на ул. Вилоновской, 48 унес жизни двух женщин. На месте происшествия работали 108 человек и 45 единиц техники.

В ночь на 1 ноября 2020 сгорел жилой дом на ул., Пионерской, 98. Обошлось без человеческих жертв, но в этом была значительная доля везения. “Погорельцы” были уверены, что их подожгли. Экспертиза подтвердила, что сгоревший дом был "облит лакокрасочными средствами” перед пожаром.

9 августа 2020-го на улице Железноводоской в поселке Запанской загорелся дом и надворные постройки на площади 250 кв. м. Ветер разнес пламя, и в итоге в огне оказались 10 строений. Причем, в одном из частных домов произошел взрыв газа. Впрочем, тут скорее всего обошлось без злоумышленников. По предварительной версии следствия, дело было аварийной электропроводке дома №23 по Железноводской.

Незадолго до того, 4 июня, в Запанском сгорел частный дом на Козловской, 17.

Вечером 19 июля серьезно горел одноэтажный заброшенный дом на Ленинградской, 107. Огонь распространился в том числе на кровлю и, в конечном счете, охватил площадь в 300 кв. м. Ветер грозил перекинуть огонь на соседние дома, но обошлось. Пострадавших также не было. А днем раньше горели надворные постройки дома 66 по ул. Братьев Коростелевых. Тот пожар удалось ликвидировать буквально за 15 минут.

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Очевидно, что старые, особенно деревянные постройки в историческом центре Самары — жилье со сравнительно высокой пожароопасностью. Однако с большинством происшествий МЧС справляется оперативно. И пожарным обычно удается предотвратить большой ущерб даже когда приходится иметь дело со старым фондом. Поэтому случаи, когда огню удается охватить большие площади или даже уничтожить здание, резонно рождают у горожан много вопросов.

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