Закупались гречкой и туалетной бумагой и чипировались: 3 года пандемии коронавируса в Самаре

В первые дни пандемии никто не знал, чего ждать от коронавируса, поэтому многие ринулись в магазин за самым необходимым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ровно три года назад, 17 марта 2020 года, до Самары добралась неизвестная и пугающая зараза – коронавирус. Вернее, 17 марта о первом случае заражения в Самаре официально объявили. За день до этого коронавирус подтвердили у трех жителей Тольятти.

В годовщину начала пандемии коронавируса в Самаре вспоминаем значимые моменты этого периода.

Вирус из Португалии

Первый заболевший коронавирусом самарец привез заразу из Португалии. Он вернулся из путешествия и почувствовал себя плохо. Пациента тут же увезли в больницу, а за людьми, с которыми он общался после возвращения, внимательно наблюдали медики.

Первым же заболевшим в Самарской области стал 22-летний житель Тольятти. Парень тогда тоже вернулся с Пиренейского полуострова – из Испании. Он успел заразить коллегу и отца, который трудился на АвтоВАЗе. У всех работников предприятия, которые контактировали с заболевшим, взяли анализы.

Закупались гречкой и туалетной бумагой

Как только новости о пришедшем в Самару коронавирусе разлетелись по интернету, люди устремились… в супермаркеты. С полок сметали товары первой необходимости. Быстрее всего исчезали гречка и туалетная бумага.

Караваны обеспокоенных граждан с так называемыми «тележками апокалипсиса» (полными гречки, сахара, соли, туалетной бумаги и т.д.) тянулись к кассам «Ашанов», в интернете люди хвастались запасами товаров, оставшихся «еще с конца света в 2012 году».

Власти и руководство торговых сетей пытались успокоить напуганных горожан. Мол, дефицита товаров нет, паниковать не стоит.

Паника улеглась довольно быстро, однако шутки в интернете про паникеров гуляли еще долго. Мемами стали даже несколько фотографий, сделанных фотографом «КП-Самара» Светланой Маковеевой. Фотографии, конечно, постановочные.

Вот такие мемы гуляли по интернету в пандемию.

Постановочное фото стало символом паники во время пандемии.

Чипирование прошло успешно

С появлением вакцины пошли разговоры о ее вреде. Какие только небылицы о вакцине не сочиняли. Например, что через прививку в организм вживляют чип.

Как только вакцину привезли в Самару и она стала доступна массово, журналист «КП» отправилась за своим «чипом».

«Может быть, не сейчас, а? Подождем еще, сейчас не надо», - отговаривали знакомые и друзья. Но наша Оля сжала кулаки и сказала – надо!

О том, как прошла вакцинация, журналист «КП-Самара» подробно написала в своей статье. Кстати, одной из самых обсуждаемых на сайте. Еще бы – тема тогда была горячее не придумаешь, она и сейчас вызывает ожесточенные баталии в комментариях.

Открывали ковидные госпитали, туристов закрывали в обсерваторах

С ростом заболеваемости в медучреждениях Самары начали открывать так называемые «красные зоны». Под коронавирусные госпитали отдавали часть больничных коек, в том числе в самых крупных больницах Самары, медикам разных специальностей срочно пришлось осваивать премудрости работы инфекционистов, к работе в больницах и в скорой помощи привлекли студентов старших курсов. Студенты-медики рассказывали нам, чего они очень боялись во время пандемии. И нет, подхватить заразу не боялся никто.

Медики работали в «красных зонах» в тяжелых условиях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачей из группы риска (тех, кому старше 65) отправляли домой, однако многие из них остались. Например, заведующая отделением рентгенодиагностики Самарского областного госпиталя для ветеранов войн Наталья Поляруш.

Женщине на тот момент было 72 года, однако она наотрез отказалась бросать своих коллег в такое сложное время.

В апреле 2020 года на карантин закрыли городскую больницу № 4, где коронавирус нашли у восьми человек. Неожиданно медикам пришлось работать в режиме обсерватора.

Кстати об обсерваторах. Их открыли в начале пандемии в области. Туда помещали на карантин туристов, которые приехали из-за границы. Людей встречали в аэропорту, сажали в автобус и отправляли в детские лагеря.

Под коронавирусные госпитали отдавали часть больничных коек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за коронавируса «Крылья» вылетели в ФНЛ

Да, было и такое. Нет, в «Крыльях» COVID-19 не нашли, а вот в «Сочи» - нашли. Девять представителей южан в июле 2020 года сдали положительные тесты на коронавирус, из-за этого «Сочи» не смог сыграть в 29 туре РПЛ против «Тамбова» и получил техническое поражение.

«Тамбов» получил три очка без боя и опередил «Крылья» по дополнительным показателям.

Справедливости ради, «Крылья» тогда были сами виноваты, ведь в последнем туре они получили такие же три очка в несыгранном матче с «Сочи».

Пустой общественный транспорт

Были и свои плюсы в пандемию. Совсем немного, но были. Например, пустой общественный транспорт. Студентов перевели на дистанционку, многих работников офисов – на удаленку, поэтому в салонах трамваев и автобусов было очень свободно.

- Даже в часы пик не было давки. Не помню, чтобы когда-то такое еще было. В любое время можно было зайти в салон и найти свободное место, - вспоминает самарец Максим.

Правда, это серьезно ударило по общественному транспорту. Меньше пассажиров – меньше денег, количество рейсов сокращали.

Пустые были и торговые центры. Все потому, что пускали туда только по сертификатам о вакцинации QR-кодам.

Нелегальные вечеринки

В первые месяцы коронавируса вводили запреты на массовые гуляния. Отменяли и переносили в онлайн фестивали, концерты, спортивные мероприятия. Под запрет попали и вечеринки.

Самые хитрые придумывали закрытые мероприятия, приглашения рассылали в соцсетях, кто-то втихомолку снимал частные дома и устраивал там веселье до утра.

Один из таких домов веселья был на 8-й просеке. Гулянки там проходили почти каждый день. Это так надоело местным жителям, что они закидали жалобами администрацию, прокуратуру и Уполномоченного по правам человека.

Вот только дом веселья оказался заколдованный. Туда пришли с проверкой, но никаких нарушений не нашли. Все было тихо и спокойно.

Защитные костюмы на купальники

В пандемию тяжелее всего пришлось медикам. Они работали в суровых условиях и почти круглые сутки. В мае 2020 года по интернету разлетелась фотография тульской медсестры, которая надела защитный костюм на купальник. Просто в костюме было очень жарко, нужно было хоть как-то спасаться от духоты.

Кто-то решил, что такая форма недопустима для работника сферы медицины, однако многие поддержали девушку. В социальных сетях тут же начался флешмоб, к которому присоединились и самарцы. Они надели комбинезоны на купальники и сделали фото на набережной, в магазинах и во дворах.