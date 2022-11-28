Дмитрий Азаров обсудил с Иреком Файзуллиным ход строительства новой станции метро

На новой линии будет 14 пятивагонных составов с интервалом движения в 4 минуты. Фото: правительство Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров обсудил с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным строительство новой станции метро «Театральная».

— Работы находятся в активной фазе. Министр отметил, что правительство Самарской области предпринимает дополнительные меры поддержки в вопросе переселения людей, чьи дома попадают в зону строительства, — сказал Дмитрий Азаров.

Ранее стало известно, что строительство идет с опережением графика, а рабочие уже опустились на глубину более 20 метров в зоне метростроя на улице Галактионовской. В ближайшее время планируется открыть одну полосу движения на улице Ново-Садовой.

Когда станцию введут в эксплуатацию, увеличится транспортная доступность центра Самары. На новой линии будет 14 пятивагонных составов с интервалом движения в 4 минуты.

Напомним, СУ СК по Самарской области возбудило уголовное дело по факту нарушения прав жителей, чьи дома попали в зону строительства метро. А некоторые жители изымаемых домов жалуются, что не могут получить обещанную выплату.

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