2020 год оказался очень непростым для всего мира, России и для Самарской области. К сожалению, он унес жизни многих людей, в том числе и тех, кого оплакивали не только родные и близкие. В нашем некрологе вспоминаем самые громкие утраты минувшего 2020 года - и еще раз отдаем дань памяти всем людям, жизнь которых закончилась в том непростом високосном году.ЛегендыГерой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Чудайкин дожил до 95 лет. В июне он вместе с главнокомандующим на площади принимал юбилейный Парад Победы. \\"Последний живой герой 3-й ударной армии\\", - писали о нем в СМИ. \\"Настоящий танкист\\", восхищенно вздыхали юнармейцы. Его не стало в октябре 2020 года. История ветерана здесь.\\"Главная шоколадная леди страны\\" Елена Шпакова ушла из жизни в начале октября. Первый директор \\"шоколадки\\", почетный гражданин Самары, депутат, активный общественник - она до последних дней жизни приходила на помощь друзьям и знакомым, никогда не отказывала в совете. Мы подробно написали о ее биографии.ВрачиСмерть Абдулхака Хасянзянова – известнейшего детского хирурга Самары стала неприятным ударом для многих семей региона, чьих детей спасли эти золотые руки. Бывшие пациенты говорили сотни добрых слов о гениальном враче, который до последнего оставался на посту, не думая о себе. Он умер 26 октября, в системе здравоохранения он проработал более 40 лет.Еще один детский врач Александр Мунин умер 1 октября. Благодаря ему здоровье обрели восемьдесят тысяч маленьких пациентов. Потомственный медик проработал около 40 лет. Мужчина умер в 65 лет от онкологии, практически до последних дней спасая детей.В июле в 67 лет умер Борис Зайцев, специалист станции переливания крови, человек, возродивший корпоративное донорство, привлекший к процедуре студентов. Он внедрил в работу в Самаре мобильные комплексы по заготовке крови. Его коллеги говорили о нем только самые добрые слова.Профессор, врач-травматолог и участник военных операций Олег Кочергаев ушел из жизни 24 июля, об этом сообщили коллеги медика. Полковнику медицинской службы было всего 56 лет. Он участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и в боевых действиях в республике Афганистан и в Нагорном Карабахе, миротворческой операции в Косово на Балканах.Врач неотложной помощи Геннадий Кагарлицкий стал известен уже после смерти. Он до последних дней жизни работал на скорой, выезжал к самым сложным пациентам, спасал жизни, а себя не уберег. Мужчине было больше 70 лет, но он считал работу своим долгом. После смерти его дочери пришлось сражаться за выплаты для матери - за отца, как погибшего от COVID-19 почти на фронте. Также посмертно его удостоили диплома премии \\"Благородство\\".Люди искусстваИзвестный актер и бывший руководитель самарского драмтеатра Валерий Мелешин перед смертью жаловался на насморк. Потом почувствовал себя гораздо хуже. Его не стало 20 октября 2020 года. Когда-то мужчина был подводником, но потом посвятил театру всю свою жизнь. Он был предан театру и многое делал для того, чтобы наша \\"драма\\" устойчиво стояла на ногах.Худодник-монументалист Вячеслав Герасимов умер на 80 году жизни. Его не стало 8 октября. К числу работ художника, которые знакомы большинству самарцев, относятся панно на зданиях госпиталя ветеранов войн на 22-го Партсъезда, корпуса Самарского университета на Московском шоссе, а также витражи в самарском Дворце бракосочетаний (в народе известном как «Теремок») и самарской филармонии.Известный самарский актер Владимир Погановский умер в 47 лет от внезапной остановки сердца. В разные годы он работал в тольяттинском \\"Колесе\\" и в самарском ТЮЗе. А в последние годы жизни занимался с детьми в гимназии.Культурный обозреватель Валерий Иванов ушел из жизни в возрасте 81 года. Он был автором более 5 тыс. публикаций на тему культуры, лауреатом российских и международных конкурсов, обладателем бронзовой медали Фонда Ирины Архиповой. Его не стало 5 октября.Заслуженный артист Самарской области и диктор парадов Геннадий Матюхин скончался 12 декабря, в 75 лет после осложнений хронической болезни. Он в разные годы был руководителем драмтеатров в Тольятти, Самаре и Сызрани, занимался педагогической деятельностью и возглавлял творческие коллективыНародный артист РСФСР, ведущий баритон оперного театра Анатолий Пономаренко умер, отпраздновав 75-летие. Это случилось 22 августа. Оперный певец окончил Киевскую консерваторию, был учеником Вилинской. Звание народного артиста получил в 1986 году.УченыеДоктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Сергей Саксонов скончался в декабре после болезни. Это был человек, влюбленный в экологию, много времени посвятивший тому, чтобы продвигать тему защиты Волги от непродуманных действий человека. Он мог увлечь любого и охотно делился знаниями, выступая экспертом и в СМИ, и в популярных блогах.Президент ПГУТИ Владимир Андреев умер 8 ноября. Он был известным в России и за рубежом ученым в области электромагнитной совместимости проводных средств связи. На момент смерти ему было 69 лет.В 72 года умер президент педагогического университета Игорь Вершинин. В университете он работал с 1972 года, более 18 лет возглавлял факультет иностранных языков. В 2000-м году был избран ректором. Мужчина скончался 31 декабря 2020 года.Доктор технических наук, профессор кафедры организации и управления перевозками на транспорте Самарского университета Валерий Еленев ушел из жизни в июле. Как отметили коллеги, он внес значительный вклад в развитие отечественной аэрокосмической отрасли.СвященникиНастоятель храма Кирилло-Мефодиевского собора Кирилл Гусельников умер 8 сентября - в декабре бы ему исполнилось 60 лет. Мужчина скончался в больнице от коронавирусных осложнений. По словам прихожан собора, он был добрый, понимающий, бескорыстный, честный настоятель. Он успел сделать много добрых дел и помочь многим людям.В конце ноября скончалась настоятельница Иверского монастыря схиигумения Иоанна. Людмиле Капитанцевой - так матушку звали в миру - было 80 лет. Со служением была связана вся ее жизнь.5 ноября от осложнений, вызванных инфекцией скончался Тарасий Горбатенко. Молодому священнику было 40 лет, он трудился клириком храма в честь Святой Троицы.Люди, которых знали в Самаре и за ее пределамиСтилист Владимир Гарус - человек известный и в Самаре, и далеко за ее пределами. Топовый парикмахер основал свою школу парикмахерского искусства, международного уровня. Она известна и по сей день. Умер стилист в декабре, ему было 69 лет.Даврон Юсуфов - председатель правления Самарской региональной общественной организации таджикистанцев «Пайванд-Единство» более 20 лет делал все, чтобы сохранить мир и национальное единство на территории региона. Ушел из жизни 19 августа.Александр Карпушкин умер 19 июля 2020. Позже выяснилось - чиновника давно съедала онкология. Ответственный и настойчивый человек, работоспособный, умный и целеустремленный - эта потеря стала тяжелой для кабинета губернатора Дмитрия Азарова. Карпушкину было всего 49 лет.Редакция КП-Самара приносит соболезнования всем родным и близким тех, кто умер в прошлом году. Берегите себя и своих родных.